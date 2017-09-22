لقت حملة «علشان تبنيها» التي أطلقها عدد من رواد «فيسبوك» لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح إلى فترة رئاسية جديدة قبولا وتجاوبا كبيرا على صفحتها، حيث تخطت 140 ألف متابع بعد تدشينها بساعات، وتهدف إلى جمع توقيعات وملء استمارة لمؤيدي الرئيس لدعم ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2018.

ونشرت حملة «علشان تبنيها» استمارة جمع التوقيعات والتي جاء في نصها: حملة طلب ترشيح السيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، لفترة رئاسية أخرى، «علشان لازم نطهرها من الإرهاب.. علشان نحافظ على ريادتنا علشان نكمل مشروعاتنا علشان نعلم أولادنا علشان نقضي على الفساد».

وضمت الحملة صورا وفيديوهات للرئيس، وأهم الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها مواجهة الإرهاب في سيناء، وبناء 188 مستشفى ومركزا طبيا، وخامس أكبر منطقة غلال وفواكه، وبداية عصر الاكتفاء الذاتي من الغاز بعد الاكتشافات، وإنشاء 9 مناطق لصناعة السيارات و3 مناطق لصناعة الطائرات، وإعادة افتتاح 300 مصنع مغلق وتشغيل مصانع الصلب كاملة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان في واحة الفرافرة بالوادي الجديد، بالإضافة إلى الأسطول المصري وامتلاك عاشر أقوى أسطول بحري في العالم وبناء رابع أضخم ميناء في العالم.

وسردت الحملة إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ضمنها الشبكة القومية للطرق، وتأسيس شبكة جديدة للطرق يبلغ طولها 6530 كم، وإنشاء وتطوير 135 كوبري سيارات ومشاة ونفق والعديد من التحويلات في المناطق كثيفة الحركة، والانتهاء من تطوير 31 محطة سكة حديد وإجراء الصيانة السريعة لـ 92 محطة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.