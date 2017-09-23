القاهرة - ناهد إمام

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر ان الوزارة ترحب بالمستثمرين الإماراتيين في مصر.

وأشارت نصر خلال لقائها بالمستثمر الإماراتي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية د.جاسم الصديقي إلى أن الوزارة تضع في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.

من جانبه، قال الصديقي ان الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومنها تصديق الرئيس السيسي على قانون الاستثمار الجديد، شجعته على زيادة استثماراته في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح ان شركته تستثمر في مصر حاليا من خلال مجموعة كابيتال وشركة بروج العقارية، كما استحوذت على 48.3% من شركة شعاع كابيتال، كما أكد اهتمام الشركة بالاستثمار خاصة في مجال التعليم.

وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة ان الوزارة ستنسق مع وزارة التربية والتعليم للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التعليم، كما ذكرت ان هناك عددا من الفرص الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومحور تنمية قناة السويس.

وأشاد الصديقي ببرنامج الأطروحات في البورصة، معربا عن اهتمام شركته بدراسة الشركات المطروحة ضمن البرنامج.