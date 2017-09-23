احتفل عروسان مصريان بزواجهما في سماء الأقصر (721 كيلومترا جنوبي القاهرة) على متن بالون طائر حلق بهما فوق آثار المدينة التاريخية وسط تصفيق عدد كبير من السياح.

وحلق البالون فوق معابد ملوك وملكات الفراعنة في غرب مدينة الأقصر التاريخية، بصعيد مصر في الساعات الأولى من صباح امس الجمعة.

وقالت العروس، الشيماء أبوالحجاج مكي (25 عاما): إن قضاء الساعات الأولى من أول يوم لها كعروس وزوجة، في رحلة بالون يطير بها في السماء، فوق آثار أجدادها الفراعنة، كانت مفاجأة لها.

وأضافت أنها لم تكن تعلم حين اصطحبها العريس بأنهما في طريقهما للاحتفال بزواجهما بين السماء والأرض.

أما العريس أشرف عبدالهادي (33 عاما) فقال انه اختار ان يطير وعروسه جوا في أول ساعات تجمعهما كزوجين، وأضاف ان رحلته بالبالون بصحبة عروسه تهدف أيضا للترويج السياحي للأقصر وآثارها الفرعونية، وأنه أعد الرحلة بعيدا عن عروسه، ثم فاجأها بالأمر.

وكان العروسان قد استقلا بالونا طائرا وسط السياح الذين استقبلوا العروسين بتصفيق حار وبرقصات صينية خاصة، أداها بعض السياح الصينيين لتحية العروسين المصريين.

يذكر ان سياحة البالون الطائر فوق آثار الفراعنة هو نمط سياحي تتفرد به مدينة الأقصر، ويجتذب أعدادا كبيرة من السياح في كل صباح.