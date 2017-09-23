بدأ الغطاس المصري صدام الكيلاني، يومه الرابع تحت سطح الماء في البحر الأحمر بمنطقة «اللايت هاوس» بمدينة دهب بجنوب سيناء.

ويعتزم الغطاس المصري القيام بأكبر غطسة في التاريخ لدخول موسوعة غينيس للإقامة تحت الماء، حيث يمارس حياته العادية كاملة تحت المياه، من نوم وصلاة وتناول الطعام والشراب.

وفي هذا السياق، قال المدرب المشرف على الغطاس سمير درويش إن صدام يباشر كل طقوس حياته اليومية التي اعتاد ممارستها ولكن تحت الماء، كما احتفل مع فريق الغواصين بعيد ميلاده أيضا.

وأوضح درويش ان الغطاس المصري يستخدم قناع وجه كاملا حتى يستطيع التنفس أثناء النوم من الأنف مع الفم، كما يضع أوزانا على جسمه أثناء النوم والثبات فوق شبكة ليتحكم في وجوده تحت الماء.

وكان الغطاس المصري قال قبل تنفيذ غطسته إنه تدرب جيدا ليتمكن من تنفيذ أطول غطسة تحت الماء تستمر لمدة 154 ساعة.