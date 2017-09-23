قال رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة الفريق مهاب مميش ان حركة الملاحة في القناة شهدت أمس وعلى مدار 14 ساعة كاملة عبور أكبر خزان بترول في العالم BW CATCHER بحمولة 100 ألف طن في رحلته من سنغافورة إلى المملكة المتحدة.

وأضاف ان رسوم العبور للخزان البترولي العملاق بلغت 4.5 ملايين دولار، موضحا أن عبور هذا الخزان البنمي العملاق الذي يبلغ طوله 241.1 مترا وعرضه 50 مترا وغاطس 13.5 مترا استلزم القيام باستعدادات خاصة وتطبيق نظام عبور مختلف، بسبب السرعة البطيئة التي لم تتجاوز الـ 8 كيلومترات في الساعة، نظرا لعبوره مقطورا بطول القناة، وتابع أنه شارك في عملية القطر 6 قاطرات عملاقة، اثنتان تابعتان للشركة المالكة، و4 قاطرات تابعة لهيئة قناة السويس لمصاحبتها وتأمين عبورها، حيث تم تكليف 12 مرشدا من أكبر مرشدي القناة لإرشاده وفق مخطط زمني خاص.