القاهرة - مجدي عبدالرحمن

تنتهى اليوم السبت المهلة التي حددتها وزارة التعليم العالي لاستقبال طلبات التحاق الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية ضمن المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، وقد سجل موقع الوافدين رقما قياسيا لالتحاق الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية خلال المرحلة الأولى للتنسيق حيث بلغ عدد المقبولين 9891 طالبا وطالبة من مختلف دول العالم.

من جهة أخرى، يعتمد وزير التربية والتعليم د. طارق شوقي اليوم كتابا دوريا جديدا يتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد يحل مشكلة 7 آلاف معلم من مسابقة الـ 30 ألف معلم المتوقف تعيينهم بسبب عدم تحقيق شرط محو الأمية والمهددين بالفصل وعدم التثبيت وإنهاء التعاقد معهم.

وقال مساعد وزير التعليم د.محمد عمر ان التعيين سيتم بعد 3 أشهر من اجتياز احد البدائل التي وضعتها اللجنة المختصة لإيجاد بدائل لمحو الأمية وهى إما اجتياز دورة المعلمين أولا التي ستنفذ لتدريب المعلمين على نظام التعليم الجديد والثاني المشاركة في مشروع القرائية بالمراحل الأولى للتعليم الابتدائي لمحو أمية الطلاب في القراءة والحساب ورفع مستواهم العلمي ليتماشوا مع أقرانهم والقضاء على الأمية القرائية بالمدارس.

وأشار إلى أن هناك شرطا ثالثا يمكن عدم اللجوء إليه وهو قضاء الخدمة العامة والإسهام في المشروعات التطوعية بالتعليم.