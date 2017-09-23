توفي المرشد العام السابق لجمعية الإخوان الإرهابية، محمد مهدي عاكف، مساء أمس عن عمر ناهز الـ 89 عاما، في مستشفى القصر العيني. وكانت ابنة عاكف قالت عبر حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك»، امس «أبي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

ومن جانبه، أوضح عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن عاكف، أن جثمان عاكف دفن مساء أمس بمقبرة أسرته في القاهرة. وأضاف أن النيابة انتقلت إلى مقر وفاة عاكف في مشفاه، وأنهت الإجراءات القانونية بإصدار تصريح الدفن، كما انتقلت زوجة عاكف وأسرته ووفد من محاميه إلى المستشفى لتسلم جثمانه.

وودع عاكف، الحياة وهو محبوس على ذمة قضية واحدة، وهي: أحداث مكتب الإرشاد (المكتب الرئيسي لجماعة الإخوان) في منطقة المقطم وحصل على حكم بالمؤبد وألغته محكمة النقض في يناير الماضي، وتعاد محاكمته من جديد.

وعاكف هو المرشد العام السابع لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث تولى المنصب عقب وفاة سلفه مأمون الهضيبي، في يناير 2004، ويعد صاحب لقب «أول مرشد عام سابق» للجماعة، حيث تم انتخاب محمد بديع خلفا له، بعد انتهاء فترة ولايته في يناير 2010، وإعلان عدم رغبته في الاستمرار في موقع المرشد العام، ليسجل بذلك سابقة في تاريخ الجماعة بمصر.