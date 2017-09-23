أعلنت وزارة الخارجية انتخاب مصر لرئاسة مجموعة الـ «77 والصين» لعام 2018، خلفا للإكوادور.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري السنوي الـ 41 للمجموعة، المنعقد، امس على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وحضر وزير الخارجية سامح شكري، فعاليات انتخاب مصر لرئاسة المجموعة، واعتماد خطة عمل الأخيرة للعام المقبل الذي قال خلال كلمته بالاجتماع، إن «النظام الاقتصادي العالمي لا يزال بحاجة إلى إصلاح حقيقي».

ومجموعة الـ 77 والصين، هي تحالف من الدول النامية، تأسست في 1964 في جنيف بسويسرا من 77 دولة، وباتت تضم 134 دولة، بينها فلسطين، أي ثلثي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتهدف المجموعة إلى ترقية المصالح الاقتصادية لأعضائها ضمن منظومة الاقتصاد العالمي.