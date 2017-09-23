قررت وزارة الأوقاف المصرية إيقاف الشيخ الأزهري إيهاب يونس، الذي أدى أغنية «لسه فاكر» لسيدة الغناء العربي الراحلة أم كلثوم مرتديا الزي الأزهري على إحدى الفضائيات المصرية، وإحالته للتحقيق.

وقال رئيس القطاع الديني بالوزارة الشيخ جابر طايع، امس ان الشيخ يونس يعمل إماما وخطيبا بمسجد علي بن أبي طالب التابع لإدارة أوقاف السلام، وتمت إحالته للتحقيق بديوان عام الوزارة، مضيفا أنه سيمثل للتحقيق بالوزارة. من جانبه، انتقد الأزهر ما فعله الشيخ، مؤكدا أنه أهان الزي الأزهري.

وقال مرصد الأزهر في بيان إن الزي الأزهري ارتبط في أذهان شعبنا وعالمنا الإسلامي بأنه زي علماء الدين وطلابه وأهل الفتوى، وبالتالي لا يتم ارتداؤه عند الغناء أو ممارسة الفنون حتى لو كانت هادفة وراقية.

وناشد مرصد الأزهر من يحملون العمامة الأزهرية الالتزام بما يمليه هذا الزي من الاهتمام بأمور العلم الديني وتبيانه للناس والبعد عن ممارسة ما لم يألفه الناس من حاملي الزي.

وكان الشيخ إيهاب يونس قد حل ضيفا على إحدى القنوات الفضائية، وقام بتقديم إحدى الأغاني لأم كلثوم مرتديا الزي الأزهري، وهو ما أثار حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل وأثار سخطهم حيث أمطروه بوابل من السباب والشتائم على صفحته الشخصية في «فيسبوك».

وشارك الشيخ بصوته في فيلم «الكنز» الذي أخرجه شريف عرفة، من بطولة محمد رمضان ومحمد سعد وأحمد رزق وهند صبري، وقدم 3 مقطوعات غنائية فيه.