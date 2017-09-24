تأجيل محاكمة بديع وقيادات الإخوان في «الاعتصام المسلح برابعة»

ضبط تكفيرى شديد الخطورة ومشتبهين في دعمهما للتكفيريين بسيناء عواصم - خديجة حمودة ووكالات

عقد وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان اجتماعا تشاوريا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بهدف مواصلة التشاور حول سبل تعزيز آليات التعاون فيما بينهم، والأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في ظل الأزمات المتفاقمة التي يشهدها الإقليم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بأن الوزراء أكدوا أهمية تعزيز آليات الحوار والتفاهم فيما بين قطاعات الشباب في الدول الثلاث، حيث أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تطلع مصر لمشاركة ممثلي الشباب اليوناني والقبرصي للمشاركة في المؤتمر الدولي للشباب المزمع عقده في شرم الشيخ.

كما اتفق الوزراء على أهمية تعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز آليات الحوار مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التشاور وتبادل التقييم فيما بينهم حول مختلف القضايا والتحديات المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وفى هذا الإطار، ثمن وزيرا خارجية اليونان وقبرص الدور الذي تقوم به مصر لتسوية القضية الفلسطينية ودعم عملية السلام وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وأضاف أبو زيد أن الوزير شكري شدد خلال الاجتماع على اهتمام مصر البالغ بآلية التعاون الثلاثي وضرورة إزالة أي معوقات بيروقراطية تعترض تنفيذ المشروعات المتفق عليها بين البلدان الثلاثة، وبالأخص التعاون في مجال الطاقة والاستفادة من الاحتياطات الضخمة الموجودة في مصر وقبرص والتي يمكن أن تسهم في تلبية الاحتياجات الأوروبية من الطاقة مستقبلا، كما تناول الوزراء الثلاثة أهمية التعاون في مجال السياحة والنقل، وضرورة انعقاد اللجنة الثلاثية لوزراء السياحة والنقل على نحو منتظم لاستكشاف أطر جديدة للتعاون في هذا المجال.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزراء الثلاثة ناقشوا أهمية الإعداد الجيد للقمة الثلاثية المقرر انعقادها في العاصمة القبرصية نيقوسيا في نوفمبر المقبل.

دعم جنوب السودان

بموازاة ذلك، التقى شكري النائب الأول لرئيس جنوب السودان الجنرال تعبان دينج في نيويورك، حيث أكد دعم مصر لشعب جنوب السودان، كما أكد اهتمام مصر بدعم اتفاق السلام الموقع في أغسطس 2015 بجنوب السودان خاصة من خلال عضوية مصر في كل من مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن.

هذا، وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تحقيق الأمن والاستقرار والتوافق الوطني بجنوب السودان، كما تناول اللقاء آفاق التعاون والتنسيق بين مصر وجنوب السودان حول ملف مياه النيل، وسبل تعزيز آليات التعاون بين دول حوض النيل وبناء التوافق فيما بينها بما يحقق المصالح المشتركة دون الاضرار بأي طرف.

أمنيا، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من القبض على فرد تكفيري شديد الخطورة وفردين مشتبه في دعمهما للعناصر التكفيرية بوسط سيناء، حيث أكد المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي أنه تم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل عربتين ومعدة للتوزيع.

«الاعتصام المسلح»

قضائيا، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعدد من العناصر الموالية لهم، إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل، في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، حيث جاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود.

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددا من كبار قيادات جماعة الإخوان، من بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم إلى جانب عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإرهابية، وعصام سلطان، وطارق الزمر وآخرين.