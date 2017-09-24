تحويل «بركة غليون» بكفر الشيخ من منبع للهجرة غير الشرعية لاحتضان أكبر مشروع قومي يحقق الأمن الغذائي

حوار - خديجة حمودة

تحول حلم دام 30 عاما لاستغلال الأراضي الشاسعة ببركة غليون التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ والواقعة على الطريق الدولي الساحلي في إقامة أكبر مزرعة سمكية، لواقع ملموس يشعر به القريب المار من أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط بتعليمات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعلى مدار سنوات ماضية، كانت المناطق الساحلية بمركز مطوبس في كفرالشيخ منبعاً للهجرة غير الشرعية، ولكن سرعان ما تحولت إلى منطقة مشروعات قومية، بعدما جرى تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي بها، وتحديدا «بركة غليون»، التي كانت عبارة عن تجمعات مائية منخفضة تطل على البحر الأبيض المتوسط، ولا تصلح للاستخدام، او لإقامة مشروعات عليها، باستثناء مزارع سمكية فقط، لقربها من البحر.

«الأنباء» اجرت أول لقاء مع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية اللواء أركان حرب حمدي بدين، الذي اكد أن العمل في مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون على وشك الانتهاء ومن المقرر أن يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أسابيع ضمن احتفالات ذكرى حرب أكتوبر والتي تستمر طوال شهر أكتوبر، مضيفا أن تنمية تلك المنطقة ستقضي تماما على الهجرة غير الشرعية بعد أن اعتادت العصابات التي تقوم بنقل المهاجرين للدول الأوروبية على استخدام هذه السواحل، كما سيحقق هذا المشروع الأمن الغذائي لمصر..

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

متى بدأ العمل بالمشروع؟ واهم مميزاته؟

٭ تم صدور القرار الجمهوري رقم 270 لسنة 2016 بتاريخ 11/6/2016 بشأن تخصيص مساحة 2719 فدانا بمنطقة بركة غليون - كفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ مشروع الاستزراع السمكي، وعلى ان يتم إنشاؤه على مرحلتين الأولى على مساحة 2719 فدانا والثانية على مساحة 8989.13 فدانا ليكون أكبر مشروعات الشراكة مع الجانب الصيني والأضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وبتمويل مصري بنسبة 100%، تم تدبير بعضها من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والبعض من القطاع الخاص وجزء آخر من إحدى الدول الصديقة، وقد تم تنفيذ المشروع على أعلى مستوى وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي، بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وعمل دراسات الجدوى اللازمة للمشروع، ومراعاة كل الاشتراطات البيئية ليكون المشروع صديقا للبيئة.

.. وما مكونات المشروع؟

٭ يتكون المشروع من عدد 1269 حوض سمك وجمبري وتحضين زريعة موزعة من 626 حوض جمبري و457 حوض اسماك بحرية و186 حضانة زريعة بالإضافة للمشروعات الصناعية وتضم مصنع تعبئة وتصنيع اسماك بطاقة 100 طن يوميا ومصنع أعلاف بطاقة 120 ألف طن أعلاف اسماك و60 ألف طن أعلاف جمبري سنويا ومصنع ثلج بطاقة 40 طن ثلج مجروش و20 طن بلوكات ومصنع فوم بطاقة من 900 إلى 1500 كغم يوميا ومصنع تعبئة وتغليف للأعلاف بطاقة إنتاجية 65 ألف شيكارة يوميا ومصنع مسحوق سمك (fishmeal) بطاقة انتاجية 100 طن يوميا ومركز أبحاث وتطوير بمساحة 465 مترا ويتكون من معمل رئيسي 3 طوابق ومركز تدريب يسع 200 متدرب وقاعة مؤتمرات تسع لـ 170 فردا، بالإضافة إلى معرض بمساحة 175 مترا ومفرخ بطاقة 20 مليون إصبعيه اسماك بحرية.

وماذا اعن أعمال البنية التحتية والإدارية؟

٭ يضم المشروع عددا من المصارف الرئيسية والفرعية اولها مصرف رئيسي بطول 7.4 كم وعدد 24 مصرفا فرعيا بطول 23.4 كم وعدد 3 ترع رئيسية بطول 7.7 كم وعدد 66 ترعة فرعية بطول 43 كم، بالإضافة لعدد من المكاتب الإدارية ومنطقة إعاشة، بالإضافة لمساكن العاملين والتي تضم 7 عمارات للمديرين والمهندسين و6 عمارات للعمال و14 مسكنا للعاملين داخل المزرعة بمساحة 217 م مسطح على طابقين مزودة بمطبخ وحجرة طعام وحجرة اجتماعات ومخزن للعلف ومعامل للمياه ومخزن للمعدات وإقامة لعدد 24 فردا، هذا بالإضافة لعدد 32 طلمبة وأعمال الطرق والأسفلت حيث يتم تنفيذ بعضها بواسطة محافظة كفر الشيخ ومنها 15 كم و40 كم طرق داخلية مع محطة معالجة مياه بالمنطقة الصناعية بطاقة 2000 م مربع يوميا ومحطة محولات بطاقة 35 ميغاوات وأعمال شبكات وإنارة الموقع (3000 - عمود إنارة - 266 برجا - 44 محولا على قاعدة خرسانية - 59 محولا محملا على ابراج).

وماذا سيوفر المشروع للشباب؟ وماذا تضم المنطقة البحثية والتعليمية؟

٭ 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، ومن المتوقع ان تكون طاقته الإنتاجية 3 آلاف طن اسماك (قارون - دنيس) و2000 طن جمبري، اما المنطقة البحثية والتعليمية فتضم المعمل الرئيسي ويتكون من 3 طوابق ومركزا للتدريب يمكن ان يستوعب 200 متدرب ويوجد بها ايضا معرض منتجات السمك.

وماذا عن الإنتاج من أنواع السمك الشعبية منخفضة الأسعار؟

٭ يضم المشروع 81 حوضا على مساحة 350 فدانا لاستزراع اسماك البلطي بطاقة إنتاجية 1200 طن للدورة الواحدة و10 أحواض على مساحة 150 فدانا لاستزراع السمك البوري بطاقة 150 طنا في الدورة.

وماذا عن المرحلة الثانية المزمع استكمالها؟

٭ لقد تم بالفعل تكليف واحد من اكبر المكاتب الهندسية المصرية للبدء في عمل الدراسات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية، ومن المقرر أن تضم مصنع شكائر لتعبئة الأعلاف بطاقة 2 مليون شيكارة سنويا ومصنع مسحوق اسماك (fishmeal) بطاقة 100 طن يوميا/ مواد أولية تنتج 20 طن مسحوق سمك و5 أطنان زيت منتج نهائي.

قبل أسابيع قليلة من افتتاح المشروع، ماذا تم من أعمال حتى الآن؟ وماذا عن أعمال الكهرباء؟

٭ تم الانتهاء بنسبة 100% من أحواض الاستزراع السمكي والترع والمصارف (المصرف الرئيسي بطول 7.4 كم وعمق 6.4 مترات والترعة الرئيسية 1.3 وترعة مصرف زغلول وجميع أعمال الردم والجسور وأعمال الخرسانة المسلحة للتبرع وأعمال الصرف والتغذية وحفر أحواض السمك والجمبري ومساكن العاملين والمهندسين والعمال وكذلك محطات الرفع والصرف، وبالنسبة للمنطقة الصناعية انتهى العمل بالفعل من تركيب مصنع الثلج ومصنع الفوم ومصنع العلف، كما تم الانتهاء بنسبة 95% من مصنع تجهيز وتصنيع الأسماك من الجانبين المصري والصيني ونفس النسبة في مصنع المفرخ وكذلك مركز الأبحاث والتطوير.

وبخصوص اعمال الكهرباء، فرغم ضخامتها فقد تم الانتهاء بالفعل من أعمال شبكة الكهرباء الداخلية والمحولات وأعمال الهيكل العلمي للمحطة والتركيبات الكهربائية، كما انتهى العمل بمهبط للطائرات الهيلوكوبتر بمساحة 70/170 مترا.