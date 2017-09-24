بحث وزير التجارة والصناعة م. طارق قابيل مع الرئيس الإقليمي لشركة بوش العالمية بمنطقة أفريقيا والعاملة في مجال صناعة الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات د. ماركوس تيل مشروعات الشركة الحالية في مصر وعددا من المشروعات المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

وقال بيان للوزارة إن الشركة تدرس حاليا إنشاء عدد من المشروعات الصناعية الجديدة في العديد من المجالات الصناعية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات والتصدير للأسواق المحيطة وبصفة خاصة السوق الأفريقي، مشيرا إلى أن الشركة تتطلع للعمل في السوق المصري كمحور تجاري ولوجيستي مهم بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا.