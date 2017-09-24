إعداد: مجدي عبدالرحمن

معارضة لتعديل قانون الجنسية: تكشفت داخل أروقة البرلمان اول معارضة ورفض علني من بعض النواب لمشروع الحكومة الجديد الخاص بتعديل قانون الجنسية الذي يقضى بإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإرهابية التي أضرت بالأمن القومى والمحكوم عليهم نهائيا، حيث قال النائب مصطفي بكري إن الشخص الذي يستخدم القوة المسلحة ضد الدولة من الضروري إسقاط الجنسية عنه ولكن ليس معقولا او مقبولا أن تسقط الجنسية عن شخص يتظاهر، وأضاف أن مشروع القانون بشأن سحب الجنسية سيعرض على البرلمان وسيخضع للتعديلات، خاصة أن بعض الإرهابيين يحصلون على أحكام قضائية قليلة ثم يخرجون إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى لمزاولة أفكارهم الإرهابية وعليه فإن الشخص الذي ارتكب فعلا إرهابيا وصدر ضده حكم بات ونهائي هو الذي سيطبق عليه قانون سحب الجنسية.

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تأييد كبير لحملة «علشان تبنيها»: راهن مؤسسو حملة «علشان تبنيها» والتي تطالب بترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في انتخابات 2018 على جمع ما لا يقل عن 30 مليون استمارة شعبية من المواطنين لتأييد ترشح السيسي قبل حلول موعد التقديم للانتخابات المقرر في فبراير المقبل، حيث من المنتظر ان تنطلق قوافل شبابية من الحملة في جميع المحافظات للحصول على موافقة المواطنين على حملتهم وترشيحهم للسيسي في الوقت الذي اعلن فيه أكثر من 330 عضوا من أعضاء مجلس النواب تأييدهم للحملة والمشاركة فيها مع عزمهم عقد العديد من المؤتمرات الشعبية لدعوة المواطنين إلى مطالبة السيسي بالترشح.

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تطور مثير لقضية سعاد الخولى: في تطور جديد ومثير لقضية ملف انحراف نائب محافظ الإسكندرية السابق سعاد الخولي المحبوسة حاليا على ذمة قضية الرشوة والتربح من وظيفتها، فقد بدأت السلطات المختصة في مراجعة ودراسة 500 قرار إزالة تم إيقاف التنفيذ فيها بقرار من الخولي بعد أن تم العثور على عدد كبير من هذه القرارات داخل مكتبها وبالاستراحة الخاصة بها حيث يتم تحديد أسماء أصحاب تلك العقارات ووضعهم المالي وما حققوه من أرباح وما دفعوه من رشاوى عبر تعاملاتهم مع الخولي، وقالت مصادر ان قرار حبس مدير استراحة سعاد الخولي هو إجراء احترازي لكونه أحد أهم المعترفين في القضية، حيث كشف عن 28 متهما جديدا من رجال أعمال ومقاولين وشخصيات عامة لم يرد ذكرهم حتى الآن في التسجيلات التي ما زالت في مرحلة التفريغ وكانوا من المترددين على الاستراحة إما بأنفسهم أو من خلال إرسال الهدايا الثمينة والأموال عبر وسطاء.