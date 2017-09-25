إطلاق البوابة الإلكترونية الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا: وقعت المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات امس بروتوكول تعاون تكميليا لمدة عامين لتطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالمحكمة الدستورية، كما تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمحكمة الدستورية الذي تم تدشينه بالتعاون مع وزارة الاتصالات من خلال بروتوكول تم توقيعه في 2014، الى جانب تطوير نظام الميكنة الخاص بالمحكمة والنظام الإداري للعمل.

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دعوة وفد بريطاني للاستثمار في السكك الحديدية: أكد وزير النقل د.هشام عرفات خلال لقائه بالسفير البريطاني في القاهرة جون كاسن والمبعوث التجاري البريطاني الى مصر جيفري دونالدسون ووفد من عدد من الشركات البريطانية، الفرص الاستثمارية المشتركة، وجود فرص للاستثمار في قطاع السكك الحديدية وإعادة تأهيل وتطوير كل عناصر المنظومة (ورش ـ بنية أساسية) بما يحقق خدمة جيدة للمواطن، وفرص أخرى في قطاع النقل البحري، لاسيما في ميناءي الإسكندرية ودمياط، لافتا إلى أنه سيتم ربط الموانئ المصرية بمناطق لوجيستية لنقل جزء من نشاط الموانئ لتلك المناطق لخلق فرص عمل حقيقية وتحقيق التنمية المستدامة.

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النيابة تأمر بغربلة شحنة قمح روماني: قررت النيابة العامة غربلة شحنة قمح روماني رفضتها الإدارة العامة للحجر الزراعي لاحتوائها على بذور الخشخاش، كما قال المتحدث باسم وزارة الزراعة حامد عبدالدايم ان التحقيقات ما زالت جارية بشأن شحنة من القمح الفرنسي اكتشف أيضا احتواؤها على بذور الخشخاش، وقال وزير الزراعة عبدالمنعم البنا منذ ايام ان بذور الخشخاش التي وجدت في شحنتي القمح المستورد من فرنسا ورومانيا «ليست بالخطيرة جدا».

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إسقاط الجنسية عن 3 مواطنين: أصدر رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل قرارا بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن 3 مواطنين بظاهر الحال من مواليد محافظتي القاهرة (مواطنان) والإسكندرية (مواطن واحد)، حيث تضمن القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، أن السبب في ذلك هو تجنسهم بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على ترخيص من الجهات المصرية المعنية بهذا الأمر.

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الموافقة على تجنيس 55 مصريا بجنسيات أجنبية: أصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار قرارين بالموافقة على تجنس 55 مواطنا مصريا بجنسيات أجنبية، وتضمن القراران اللذان نشرتهما الجريدة الرسمية، أن يحتفظ هؤلاء المواطنون بالجنسية المصرية مع تجنسهم بالجنسية الأجنبية، كما أصدر عبدالغفار قرارا بالموافقة على طلب 14 مواطنا باسترداد الجنسية المصرية.