القاهرة - مجدي عبدالرحمن

بعد مرور 27 عاما على رحيله، خرجت ابنة رئيس البرلمان الأسبق الراحل د.رفعت المحجوب الذي اغتيل في 12 أكتوبر 1990، د.إيمان رفعت المحجوب، عن صمتها لتكشف في حوار لها ان والدها كان على خلاف مع الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد أن كانت تجمعهما علاقة قوية وصلت لحد الاتصال اليومي بينهما.

وأضافت أن والدها كان ضد قرار الخصخصة، كما كان ضد المشاركة في حرب تحرير العراق وانه اعتذر عن رئاسة جلسة التصويت على هذا القرار، موضحة أنه حدثت قطيعة بين والدها والرئيس مبارك.

وبينت ان الرئيس مبارك اتصل بوالدها في اليوم السابق لاغتياله وأصر على لقائه بالوفد السوري في مقر البرلمان، مشيرة إلى أن طاقم الحراسة الخاص بوالدها تم تغييره يوم عملية الاغتيال بالتزامن مع تغيير خط سيره المعتاد أيضا.

وقالت ان والدها كان يكتب مذكراته الشخصية والتي تضمنت حديثا في منتهى الجرأة عن الحكام العرب، وأضافت أنه في الفترة الأخيرة بدأ في طباعة تلك المذكرات، وأنه لم يكن يهاب الموت بسبب ما يكتبه.

وأوضحت أنه كان يدين دخول العراق إلى الكويت وأنه كان حزينا على حرب الكويت والعراق وكان حزينا أيضا على ما تتعرض له فلسطين.