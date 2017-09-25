رفض مصري لاستفتاء استقلال كردستان

سجن 14 متهماً في قضية أحداث «ستاد الدفاع الجوي» يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين، يتناول خلالها مع قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث الرئاسي إن زيارة السيسي لأبوظبي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية - الإماراتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون متشعبة على كل الأصعدة، حيث يعكس تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال الفترة الماضية حرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.

إلى ذلك، عقد السيسي أمس اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وذلك لعرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث أكد وزير التموين احتفاظ الوزارة بمخزون مناسب من مختلف السلع الغذائية الأساسية بما يكفي لتلبية احتياجات السوق المصري، بالإضافة إلى حرص الوزارة على توفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في المحافظات المختلفة.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي من تطبيق منظومة الخبز الجديدة التي تم البدء في تنفيذها نهاية شهر يوليو الماضي، بما يضمن وصول الخبز المدعم إلى مستحقيه.

وعرض وزير التموين كذلك تقريرا حول خطة الوزارة لإنشاء عدد من صوامع تخزين الحبوب لاستيعاب الكميات المتاحة سنويا، بما يساهم في تقليل الفواقد وتوفير النفقات على الدولة.

وأكد السيسي في هذا الإطار أهمية مواصلة الجهود لإنشاء منظومة حديثة ومتكاملة لتخزين الحبوب، بالإضافة إلى متابعة أداء منظومة الخبز الجديدة وتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في جهود تنقية البطاقات التموينية بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

كما وجه السيسي بضرورة وضع تصور متكامل حول سبل تعظيم الاستفادة منها واستغلالها بالصورة المثلى، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

من جهه أخرى، أكد السفير المصري في بغداد علاء موسى خلال لقائه مع نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي، حرص القاهرة على دعم العراق وسلامة أراضيه، مبينا رفض مصر لاستفتاء إقليم كردستان، لما له من تداعيات على أمن واستقرار العراق والمنطقة.

وقد تم خلال اللقاء مستقبل العلاقات العراقية - المصرية وسبل تعزيزها وتنميتها، كما تمت مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية المتعلقة بمسألة استفتاء إقليم كردستان.

وإلى ملف السياحة الروسي، فقد أعرب نائب رئيس وكالة السياحة الفيدرالية الروسية رومان سكوري عن تفاؤله بعودة الطيران الروسي إلى مصر قريبا، مشيرا إلى أن هناك تواصلا مستمرا مع الجانب المصري في هذا الصدد، وأن هناك تقدما ملحوظا فيما يخص رفع الحظر، كما تحدث عن إمكانية زيادة معدلات السياحة المصرية إلى روسيا في الفترة المقبلة.

وكان رئيس الهيئة المصرية لتنشيط السياحة هشام الدميري، ونائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية مصطفى خليل، قد التقيا بمبنى وكالة السياحة الفيدرالية الروسية مع نائب رئيس الوكالة رومان سكوري ومدير قطاع علاقات التعاون الدولي بالوكالة فاليري كوروفكين، على هامش معرض «Leisure» بالعاصمة موسكو، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين حال عودة الطيران الروسي إلى مصر مرة أخرى.

قضائيا، قضت محكمة جنايات القاهرة امس بمعاقبة 14 شخصا بالسجن لفترات تتراوح بين عامين والمؤبد وبراءة اثنين آخرين في قضية مقتل 22 مشجعا لفريق كرة القدم بنادي الزمالك المصري خارج ملعب لكرة القدم بالقاهرة في 2015 المعروفة بـ قضية أحداث «ستاد الدفاع الجوي».

وقتل المشجعون مساء 8 فبراير 2015 خارج ستاد الدفاع الجوي بالتزامن مع مباراة بين فريقي الزمالك وإنبي بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقد عوقب متهمون غيابيا بالسجن المؤبد و3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات و5 متهمين بالسجن 3 سنوات و3 متهمين بالسجن 3 سنوات وطفل حدث غيابيا بالسجن عامين، فيما تمت تبرئة اثنين مما نسب لهما من اتهامات. وكان يحاكم 13 متهما حضوريا وثلاثة غيابيا.