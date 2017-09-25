القاهرة - ناهد إمام

دشنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر امس مبادرة «فكرتك شركتك» لدعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في أنحاء مصر، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ود.شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال.

ومبادرة «فكرتك شركتك» هي مبادرة مبتكرة لتشجيع المشروعات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، إذ يعد برنامج «فكرتك شركتك» أول إطلاقة لبرنامج مصر لريادة الأعمال بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وهو برنامج متكامل لتحفيز بيئة ريادة الأعمال في مصر.

وأوضحت الوزيرة أنه ومنذ اطلاق المبادرة تلقت «فكرتك شركتك» نحو 2100 فكرة حتى الآن، معظمها أفكار متميزة، مشيرة إلى انطلاق «اتوبيس المبادرة» الذي سيستمر لفترة أمام مقر الوزارة للتعريف بالمبادرة وتلقي المزيد من الأفكار وأيضا للرد على أي استفسارات، كما سيطوف المحافظات لمقابلة رواد الأعمال المشتركين اعتبارا من منتصف أكتوبر المقبل.

وبينت أن هذا البرنامج انطلق بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لعام 2017، مشيرة إلى أن برنامج مصر لريادة الأعمال يتكون من أربعة عناصر أساسية، هي: التمويل، ومسرعات الأعمال، ومراكز خدمة الأعمال، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية والتنظيمية.

وقالت إن هذه الركائز الأربعة توفر الأساس اللازم للمصريين لبدء مشروعاتهم مما يوفر فرص عمل جديدة ويساهم في النمو الاقتصادي.

وذكرت سحر ان المبادرة تهدف إلى تشجيع المشروعات الناشئة وتحويل أفكار الشباب الجيدة إلى مشروعات على أرض الواقع.

وقالت ان البرنامج يتضمن 3 مراحل هي تقديم الاستمارة وورش تدريب لمدة 4 شهور وإجراء الاختبار النهائي والمرحلة الأخيرة التخرج.

وتفقدت نصر الأوتوبيس من الداخل الذي يضم 3 غرف إحداها للتصوير وأخرى للمقابلة وثالثة للانتظار.

وأشار شهاب مرزبان مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة EGYPT Ventures إلى انه تم تلقي أفكار للمشروعات من 26 شركة بعضها أفكار رائعة ويمكن تنفيذها.

وأوضح أن الأفكار التي ستحظى بالموافقة ستحصل على دعم من الوزارة يبدأ من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، إلى جانب الدعم القانوني والتجاري والفني فضلا على العمل مع خبراء وأساتذة اقتصاد وقانون لإكساب الشباب المهارات اللازمة لهم خلال المشروع من بدايته حتى ينمو ويتوسع وذلك في مقابل تحويل تمويلا إلى حصة مساهمة في الشركة الناشئة تتراوح ما بين 4 و8%، ومتوقعا أن يدعم البرنامج حوالى 60 شركة في العام الواحد.