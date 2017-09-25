اعلنت وزارة الخارجية في بيان لها ان القاهرة ملتزمة التزاما كاملا بالعمل على استجلاء حقيقة مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني على أراضيها، وتقديم مرتكبيها للعدالة.

جاء البيان في اعقاب لقاء جمع السفير الجديد بروما هشام بدر، مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا بإيطاليا، على خلفية تقديم أوراق اعتماده للرئاسة الإيطالية.

وذكر البيان «فيما يخص قضية مقتل الطالب الإيطالي فقد أكد بدر للرئيس ماتريلا على التزام القيادة السياسية باستمرار التعاون الوثيق بين جهات التحقيق في البلدين مع التزام القاهرة الكامل بالعمل على استجلاء حقيقة هذه الواقعة وتقديم مرتكبيها للعدالة».

وأضاف البيان، أن بدر نقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنظيره الإيطالي تتضمن حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، لاسيما مع وجود العديد من الموضوعات التي تمثل أهمية بالغة للطرفين، فضلا عن تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية».

من جانبه أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا أن بلاده تنسق مع مصر فيما يخص ملفات عدة منها الموقف في ليبيا وسبل عودة الاستقرار لهذا البلد لضمان أمن منطقة المتوسط، وأعرب عن الأهمية التي توليها بلاده لدعم العلاقات الثنائية مع مصر، مؤكدا أن الفرصة سانحة لتوسيع وترسيخ هذه الشراكة المهمة.

كما أكد حرص بلاده على التنسيق والتشاور مع مصر في كافة القضايا التي تهم الجانبين وتمثل لهما تحديا مشتركا، في مقدمتها مكافحة الإرهاب والوضع في البحر المتوسط، وقضايا الهجرة غير الشرعية والموضوعات الإقليمية الأخرى منها الموقف في ليبيا، وسبل عودة الاستقرار لهذا البلد لضمان أمن منطقة المتوسط.