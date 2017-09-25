بعد إحالته للتحقيق وإيقافه عن العمل بقرار من وزارة الأوقاف بسبب غنائه أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم في قناة فضائية، مرتديا الزي الأزهري، اعترف الشيخ إيهاب يونس بخطئه في ارتداء الزي الأزهري خلال البرنامج.

وقال يونس في تدوينة له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل «إنه يقدر شعور من انزعجوا من فيديو برنامج ست الحسن، الذي قام فيه بأداء أغنية «لسه فاكر» للسيدة أم كلثوم، مضيفا أن الفيديو تم نشره عبر عدد من صفحات جماعة الإخوان، وكان أول من نشره الصفحة المسماة بـ «مكتب حراك مصر» التي قامت بدورها المعتاد في إشعال الفتنة وتكدير الصفو العام، حسب وصفه».

وأضاف قائلا «أود أن أطمئن أحبتي، والمهتمين بأمري، إنه تم التحقيق معي، وأنا بخير بفضل الله أقدر وقوفكم بجانبي، وأحترم قرار وزير الأوقاف بإيقافي عن الخطابة والإمامة، وأنتظر بتمام الصبر والرضا بأمر الله كلمة القانون في أمري، والحمد لله على كل حال».

واستطرد يونس: «أما من علقوا على المنشور، فأقول لهم جزاكم الله خيرا على ما قدمتموه من سب وقذف لي ولأهلي وأدعو لكم بالهداية.. وكفى بالله وكيلا بيني وبينكم».