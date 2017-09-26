ذكر محافظ البنك المركزي طارق عامر أن مصر ستسدد 5.2 مليارات دولار لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي قبل نهاية ديسمبر، مبينا أن المديونية تتوزع بواقع 3.2 مليارات في شكل قرض قصير الأجل وملياري دولار سيولة حصل عليها «المركزي» عبر عملية إعادة شراء لأوراق مالية حكومية مع المصرف الأفريقي عقب تحرير سعر الصرف بغرض تعزيز موقف العملات الأجنبية لديه.

وأضاف عامر أن رد مستحقات البنك الأفريقي تسهم في خفض كبير جدا في الالتزامات الخارجية، لاسيما أن الدين الخارجي ارتفع بنسبة 38.4% إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس 2017 من 53.4 مليار دولار في مارس 2016.