اعداد: ناهد إمام - مجدي عبدالرحمن

غربلة شحنة القمح الروماني: قال وزير التموين علي المصيلحي إنه تم الانتهاء من غربلة شحنة القمح الروماني البالغ حجمها 63 ألف طن، وهي صالحة للاستخدام، وأضاف: «بالنسبة لشحنة القمح الفرنسي فإن الحكومة في انتظار صدور قرار النيابة على ضوء العينة التي يتم فحصها».

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طرح أراضي المرحلة الثانية من مشروع 1.5 مليون فدان: قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.عبدالمنعم البنا إن شركة الريف المصري ستبدأ في طرح أراضي المرحلة الثانية من مشروع المليون ونصف المليون فدان خلال أسبوع إلى عشرة أيام، وأضاف أن اراضي الطرح الثاني تبلغ مساحتها نحو 400 ألف فدان. بدوره، قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي، إنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع الشريط السياحي بمدينة أسوان الجديدة، والتي تقع على واجهة المدينة وتطل على نهر النيل، بمساحة حوالي 181 فدانا بطول حوالي 1330 مترا من واجهة النيل.

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توقيع بروتوكول ثلاثي بالإسكندرية: وقّع محافظ الإسكندرية محمد سلطان وقائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء علي عشماوي ونائب وزير الإسكان للعشوائيات أحمد درويش على بروتوكول ثلاثي لتوفير 1008 وحدات سكنية بواقع 9 بلوكات و1745 مترا مربعا مسطحات تجارية لخدمة هذه الوحدات، كما اتفقوا على تسليم هذه الوحدات شاملة التشطيب بالكامل والعفش والأجهزة الكهربائية والوحدات التجارية والممرات الخارجية المؤدية إليها، وتسلم الوحدات مع افتتاح مشروع بشائر الخير 3، ويتم تسكينها للمواطنين من المناطق غير الآمنة بحي غرب.

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انطلاق أول اجتماعات لجنة متابعة «الميركيسور» غداً: أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن انعقاد أول اجتماعات اللجنة الفنية لمتابعة اتفاق التجارة الحرة بين مصر والتكتل الاقتصادي لدول أميركا الجنوبية «الميركيسور» بمقر هيئة تنمية الصادرات غدا الأربعاء لبحث إمكانية استفادة مصر من هذه الاتفاقية وذلك بعد ان صادق البرلمان الأرجنتينى على اتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركيسور وهي البرازيل والأرجنتين، والأورجواي والباراجواي.