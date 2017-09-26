انتهاء التدريب الجوي «المصري السعودي»

السودان ينفي تجميد علاقاته بمصر عواصم ـ خديجة حمودة ووكالات

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تعزيز العلاقات الأخوية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس السيسي قد وصل أبوظبي صباح امس في زيارة للإمارات تستغرق يومين، حيث كان في مقدمة مستقبليه في مطار الرئاسة الشيخ محمد بن زايد، حيث انطلقت جلسة المباحثات الثنائية مباشرة، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، أعرب خلالها السيسي عن سعادته بزيارة أبوظبي، ومؤكدا ما تمثله العلاقات بين مصر والإمارات من نموذج للتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية الشقيقة، ومشيدا في هذا الصدد بدور الإمارات في تعزيز العمل العربي المشترك.

وأكد السيسي حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية على كل الأصعدة، والاستمرار في التنسيق المكثف بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، مشددا على أن أمن دول الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الشيخ محمد بن زايد رحب بزيارة الرئيس السيسي لأبوظبي، معربا عن تقديره لمصر باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الوطن العربي، مؤكدا خصوصية العلاقات المصرية ـ الإماراتية لكونها نموذجا متميزا للعلاقات بين الأشقاء التي تقوم على مبادئ الأخوة الراسخة والثقة والاحترام المتبادل.

كما أكد حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر في شتى المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور المستمر مع مصر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ضوء تطابق مواقف الدولتين إزاء القضايا الإقليمية والدولية.

وذكر أن الإمارات تقف بقوة إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب الذي لن يستطيع إيقاف جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية والتقدم لشعبها.

وشهد اللقاء تباحثا حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، كما تم بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأزمات التي يشهدها الشرق الأوسط، وما يتم بذله من جهود من أجل التوصل لتسويات سياسية لها، حيث أكد الجانبان ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الدول التي تشهد أزمات وصون مقدرات شعوبها والعمل على تمكين مؤسساتها الوطنية من الاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب.

وناقش الجانبان أيضا التطورات المتعلقة بجهود مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث أكدا أهمية تضافر جهود كل الدول العربية الشقيقة وكذلك المجتمع الدولي في التصدي لهذه الآفة على جميع المستويات، خصوصا فيما يتعلق بوقف تمويل الجماعات الإرهابية ومدها بالسلاح والمقاتلين وتوفير الملاذ الآمن والغطاء السياسي والإعلامي لها.

كما أكد الجانبان خلال المباحثات ضرورة مواجهة مساعي التدخل في شؤون الدول العربية وتكثيف جهود تعزيز العمل العربي المشترك، بما يحقق مصالح الشعوب العربية.

وقد اتفق الجانبان على الاستمرار في التنسيق المكثف بين الدولتين من أجل التصدي للتحديات غير المسبوقة التي تهدد أمن واستقرار الأمة العربية.

اختتام «فيصل 11»

من جهه اخرى، اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري ـ السعودي المشترك «فيصل 11» والذي شاركت فيه عناصر من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي واستمر على مدار عدة ايام بالقاهرة، حيث قام الفريق قائد القوات الجوية المصرية يونس المصري وقائد القوات الجوية الملكية السعودية اللواء طيار ركن محمد العتيبي بتفقد عدد من القوات المشاركة في التدريب من الجانبين.

السودان ينفي

وفي غضون ذلك، نفت وزارة الخارجية السودانية ما تردد حول تجميد السودان علاقاته بمصر، حيث قال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير قريب الله خضر في بيان مساء اول من امس إن بعض الوسائل الاجتماعية تداولت تصريحا مختلقا منسوب لوزير الخارجية إبراهيم غندور يزعم أن الخرطوم قررت تجميد علاقاتها الديبلوماسية مع مصر ردا على ما أسماه تصويت مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة ضد قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، وأكد أن وزارة الخارجية السودانية تنفي بشكل قاطع صحة الخبر المذكور وتؤكد أنه عار تماما من الصحة، وأن غندور المتواجد في نيويورك لم يدل بأي تصريحات.