أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن أول مفاعل للطاقة النووية في بلاده سيبدأ العمل العام المقبل مع حصول الشركة المشغلة للمفاعل على الترخيص في العام 2018.

وستبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة براكة النووية، أكبر مشروع منفرد للطاقة النووية في العالم، 5600 ميغاواط من الكهرباء مع 4 مفاعلات بطاقة 1400 ميغاواط للمفاعل. وتبني الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» المفاعلات الأربعة من طراز‭APR-1400 ‬‬ في آن واحد.

وأبلغت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في مايو بأن الإمارات اضطرت لتأجيل بدء التشغيل لمدة عام مع عدم حصول الشركة التي يتعين أن تقوم بتشغيل المحطة على رخصة التشغيل بعد لضمان توافر الوقت الكافي للتقييمات الدولية ومعايير السلامة.

وقال المزروعي ان المفاعل الأول في محطة البراكة اكتمل بنسبة 96% وانه في المراحل النهائية من عملية بدء التشغيل، واضاف ان شركة نواة ستحصل على الرخصة العام القادم وان افتتاح أول مفاعل من المؤكد سيكون في العام ذاته دون أن يذكر المزيد من التفاصيل، مبينا ان المفاعلين الثاني والثالث اكتملا بنسبة 86 و76% في حين اكتمل المفاعل الرابع بنسبة 54%.