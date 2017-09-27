وصل جثمان إيمان عبدالعاطي صاحبة النصف طن التي توفيت أمس الأول في مستشفى برجيل بأبوظبي إلى مطار القاهرة الدولي، قادما من العاصمة الإماراتية.

وذكرت مصادر بمطار القاهرة أن جثمان إيمان وصل على رحلة شركة الاتحاد القادمة من أبوظبي، وتم تسهيل إجراءات الإفراج عن الجثمان وتسليمه لأسرتها، وأدى العشرات من المصريين صلاة الجنازة على إيمان في الشارع أمام مسجد العمري بمنطقة اللبان في الإسكندرية وهي بداخل السيارة نظرا لثقل وزنها وصعوبة نقلها إلى داخل المسجد، وفور انتهاء صلاة الجنازة تم نقل جثمانها إلى مدافن العمود لدفنها.

وكتبت شيماء عبدالعاطي، شقيقة إيمان، عبر صفحة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تدوينة أعلنت فيها عن موعد الجنازة، معربة عن بالغ شكرها لمن أدى واجب العزاء عبر وسائل التواصل المختلفة، إلا أنها طالبت باحترام الجانب الإنساني للأسرة وخصوصياتها في مصابها الأليم.

وقالت: «جزاكم الله خيرا على مشاعركم الطيبة، لكن رجاء من يريد أن يقف بجانبنا في هذا الظروف فعليه أن يحترم خصوصية الأسرة ويراعي ظروفنا في هذا الوقت الصعب، ومن يريد تقديم الخير فعليه الصلاة على جثمان إيمان في مسجد العمري».

كما نشرت شيماء آخر صورة لشقيقتها، وكان بجوارها والدتها وابنة شقيقتها ود.فاليل شامشير مدير مستشفى برجيل.

وفي تطور آخر نشرت وسائل إعلام مصرية صورة المقبرة التي ستدفن فيها إيمان بمدافن العامود بكرموز، حيث قام العمال بتجهيز المقبرة وتوسيعها تمهيدا لدفنها عقب انتهاء صلاه الجنازة.

من جانبها، رفضت والدة إيمان وشقيقتها التحدث مع وسائل الإعلام، فيما شهدت الجنازة مشادات كلامية بين المشاركين وبعض ممثلي وسائل الإعلام، بعد أن رفض المشيعون تواجدهم وهددوهم بتحطيم أي كاميرات تقوم بالتصوير.

السيدة أمل خالة إيمان الوحيدة التي تحدثت من أقاربها، وقالت إنها كانت تطمئن عليها وهي في أبوظبي بصفة مستمرة، مضيفة أن آخر اتصال هاتفي بينهما كان منذ أسبوع وقالت فيه إيمان إنها بخير.

من جانبه، أعرب د.مفضل لكدوالا الطبيب الهندي المعالج لإيمان في مستشفاه الخاص في مومباي بالهند والذي اتهمته الأسرة سابقا بالإهمال في علاجها، عن بالغ حزنه لوفاتها، مؤكدا أنه لن ينساها وستظل ابتسامتها محفورة في ذاكرته للأبد.

وكتب الطبيب الهندي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ستبقى دوما في ذاكرتي وصلواتي، سأتذكر ابتسامتها للأبد، البقاء لله».