غيب الموت، مساء امس الاول القانوني المصري د.شريف محمود بسيوني، أحد علماء القانون الدولي ومؤسس القانون ‏الجنائي الدولي، وأحد مؤسسي المحكمة الجنائية الدولية عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض، وقد اقيمت صلاة الجنازة عليه ظهر امس في مركز الجماعة الإسلامية بإلستون في شيكاغو بأميركا.

بسيوني المولود في القاهرة في 19 ديسمبر 1937، تلقى تعليمه في مجال القانون في مصر وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة، كما كان الراحل نموذجا لكل مصري مهاجر بالخارج، ورفع اسم مصر عاليا في مجالات عمله المهمة، باعتباره واحدا من أعظم العشرات من المجتمع الإسلامي الأميركي، فضلا عن كونه واحدا من أعظم العقول القانونية المعاصرة.

وقد عمل أستاذا للقانون بجامعة دي بول بشيكاغو، ورئيس معهد قانون حقوق الإنسان الدولي، ورئيس معهد سيراكوزا للعلوم الجنائية، ورئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائي، كما كان من أبطال حرب 1956 حيث دافع عن وطنه ضد المعتدين البريطانيين والفرنسيين والإسرائيليين، ومنح نوط الشجاعة العسكري من الطبقة الأولى.