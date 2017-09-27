القاهرة ـ ناهد إمام

بعد ثبات استمر أكثر من شهر تراجع سعر الدولار بصورة طفيفة مسجلا 17.70 جنيها للبيع و17.60 جنيها للشراء، كما انخفض سعر الدينار الكويتي إلى 58.80 جنيها للبيع و58.40 جنيها للشراء، وصرح الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية د.عبدالمطلب عبدالحميد لـ «الأنباء» بأن الدولار يتراجع بفضل قرارات «المركزي» والعمل على امتصاص أي زيادة قد تحدث للعملة الأميركية، مع العمل على تسهيل إجراءات حصول المواطنين على الدولار بالسعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي وذلك لسد احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية.

من جانبه، توقع نائب رئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة د.خالد نجاتي ان يثبت «المركزي» خلال اجتماع لجنة السياسات القادم سعر الفائدة، مرجحا ان تستمر الفائدة على هذا المنوال حتى نهاية العام.