إعداد: مجدي عبدالرحمن

أكد صندوق النقد الدولي أهمية الإصلاحات التي تتبناها الحكومة فيما يتعلق بأسعار الطاقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أكد أن تلك الإصلاحات لا تزال محورية لضبط الأوضاع المالية والعدالة الاجتماعية وشدد على أهمية استكمال الحكومة إصلاح منظومة دعم الطاقة.

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أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي تبني الوزارة مبادرة هي الأولى من نوعها للقضاء على الانفجار السكاني تحت شعار «2 كفاية»، حيث قالت أمام لجنة التضامن الاجتماعي البرلمانية والتي فتحت ملف الانفجار السكاني ان المبادرة تدعو إلى الاكتفاء بطفلين فقط لكل أسرة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، بتمويل 100 مليون جنية لأكثر من 294 جمعية أهلية من أجل التعاون والتنسيق بين تلك الجمعيات ووزارة الصحة عبر بروتوكولات عمل يتم بمقتضاها شراء أجهزة ووسائل تنظيم الأسرة في الوحدات الصحية الريفية ووحدات طب الأسرة.

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وافقت الجمعية العمومية لنقابة المعلمين على رفع مكافأة نهاية الخدمة من صندوق العاملين من 15 ألفا إلى 20 ألفا ستتم زيادتها سنويا طبقا لتقرير الخبير الاكتواري على أن يبدأ التطبيق الفعلي لها اعتبارا من بداية يناير المقبل، حيث قال نقيب المعلمين خلف الزناتي لـ «الأنباء» أن الزيادة الجديدة سيستفيد منها نحو 30 ألف معلم سنويا.