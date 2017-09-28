مشروع قانون بإنشاء أول وكالة فضاء مصرية وإطلاق «مصر سات» قريباً

تأكيد سوداني على قوة العلاقات مع القاهرة بعد يوم واحد من تقرير صندوق النقد الدولي الذي استعرض نجاحات الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي توقع زيادة في الاستثمارات الأجنبية الى 9.4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، بخلاف تسجيل معدلات نمو تصل إلى 4.5% خلال 2018، أثنت السفارة الأميركية لدى القاهرة في بيان لها امس على تحركات الحكومة في برنامج دعم الاقتصاد، معلنة عن توقيع تعديلات للمساعدات الثنائية بقيمة تفوق 100 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية وخطة التنمية المستدامة 2030.

وقالت السفارة الأميركية في بيانها إن القاهرة وواشنطن وقعتا منذ أيام اتفاقيات جديدة وتعديلات للمساعدات الثنائية بقيمة تفوق 100 مليون دولار للمساهمة في خطة التنمية التي تسعى لمشاركة القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرة إلى أن هذا التحرك يبرز الدعم الأميركي المتواصل للأولويات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة في قطاعات المياه والصحة والتعليم والزراعة والتجارة.

وقالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية شيري كارلين: «تعكس هذه الاتفاقيات شراكتنا القوية والدائمة وتأثير جهودنا المشتركة في صالح شعب مصر».

وكان صندوق النقد الدولي قد وصف برنامج الإصلاح الاقتصادي بـ «ثورة تصحيح»، على سياسات أدت في الوقت الماضي إلى خلل واضح في الاقتصاد المصري.

أسعار المحروقات

في ذات السياق، صرح وزير المالية د.عمرو الجارحي بأن مجلس الوزراء استعرض، خلال اجتماعه امس برئاسة م.شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عددا من الموضوعات المهمة فيما يتعلق ببرامج الإصلاحات الاقتصادية والضريبية ومواجهة التضخم، مشيرا إلى ان الحكومة تعمل على خطط مستقبلية فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، وأنه لا يوجد حاليا أي نية فيما يتعلق بتحريك أسعار المحروقات.

وأضاف الجارحي ان المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي أشادا بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، وأن الإجراءات سليمة وتسير على الطريق الصحيح، وفيما يتوقع أن تكون الدفعة الثانية من صندوق النقد، والتي تبلغ ملياري دولار، مع بداية 2018، خاصة ان ما تحقق خلال 11 شهرا هو شيء مباشر وإيجابي بكل المقاييس.

وكالة فضاء مصرية

بموازاة ذلك، قال وزير التعليم العالي د.خالد عبدالغفار إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بإنشاء أول وكالة فضاء مصرية وإنشاء مجلس أعلى لها برئاسة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا المشروع مهم جدا، وأن مصر لها خبرات في إطلاق الاقمار الاصطناعية فضلا عن توطين تكنولوجيا الفضاء، بالإضافة إلى المشاركة في التصنيع وتصميم مكونات الأقمار الاصطناعية بالاتفاق مع الجانب الصيني خلال 2019.

وأوضح انه تم الاتفاق على الجانب الصيني لتصنيع أول قمر صناعي وسيكون هناك مصنع لتصنيع الأقمار الاصطناعية في 2019 بالتعاون مع الصين، موضحا ان مصر ستطلق قمرا صناعيا تحت اسم «مصر سات 2» خلال العام 2021 - 2022.

وقف الرحلات إلى أربيل

من جهة أخرى، قالت مصادر بشركة مصر للطيران امس إن الشركة قررت وقف رحلاتها بين القاهرة وأربيل في إقليم كردستان العراق بدءا من غدا الجمعة بعد تلقيها إخطارا من هيئة الطيران المدني العراقية بايقاف الرحلات.

وتنظم مصر للطيران 3 رحلات أسبوعيا بين القاهرة وأربيل.

إلى ذلك، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير شؤون الرئاسة بجمهورية جنوب السودان ماييك دنج، الذي نقل رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير تتضمن التأكيد على أهمية العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين، وحرص جنوب السودان على تعزيزها في شتى المجالات، كما استعرض تطورات الأوضاع في بلاده، والجهود المبذولة من أجل إعادة الأمن والاستقرار في جنوب السودان، ومشيدا بالمساعي التي تقوم بها مصر في هذا الاتجاه.

بدوره، أكد السيسي حرص مصر على إرساء دعائم السلام في جنوب السودان، ومعربا عن استعدادها لبذل كافة الجهود التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار لها، وأشار إلى أن مصر ستستمر في مساندة الجهود التنموية في جنوب السودان، بما يلبي تطلعات شعب جنوب السودان في بدء مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الدرع الواقية

في غضون ذلك، أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي خلال لقائه عددا من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلي الجيش الثاني الميداني وطلبة كلية الضباط الاحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين أن القوات المسلحة كانت وستظل الدرع الواقية للأمن والاستقرار في مصر والمنطقة.