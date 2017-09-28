هيام جلال سيدة مصرية تبلغ من العمر 27 عاما أتقنت مهنة النجارة وأصبحت تقدم دروسا وبرامج تدريبية للراغبات من الفتيات بالعمل بالمهنة.

وقد بدأت هيام العمل في المهنة منذ عامين، حيث كانت تشارك برأسمال فقط في ورشة لتصنيع الأخشاب والأثاث، وعقب رؤيتها لمنتجات الورشة قررت أن تعمل بالمهنة ذاتها ودربها وعلمها شريكها الذي أصبح زوجها فيما بعد.

هيام تقول لـ «العربية» إنها أعجبت بصنع الأثاث وتقطيع الأخشاب، وبدأت تقلد وتنفذ ما تراه، وبعدها وقفت على الماكينات واستخدمت المعدات حتى عرفت أصول المهنة وأنواع الخشب وألوانه واستخداماته.

وأشارت هيام إلى أن الأمر لم يكن يشغلها ولم تفكر فيه، ولكنها عندما بدأت بتجربة المعدات بنفسها أحبت المهنة ولم تجد أي صعوبة في تعلمها وإتقانها.

وذكرت أنها استعانت بفيديوهات تعليمية على الإنترنت بجانب خبرة زوجها ومساعدته في معرفة أصول المهنة، مضيفة أنها واجهت الكثير من السخرية من المارة خلال عملها لكنها لم تلتفت لذلك أو تعيره اهتماما.

وأكدت هيام أن عملها في النجارة هو الأنسب لها وللمرأة عموما، لأنه يعتمد على الجانب الجمالي أكثر وليس مجرد تصنيع خشب أو تقطيع فقط، فالمرأة لها نظرة جمالية في الحياة، ولذلك بدأت بالفعل بمساعدة زوجها في دروس لمحبي تعلم المهنة من الكبار والأطفال.

وتقول إنها وقفت بجانب زوجها وشجعته على تحقيق حلمه في ورشة النجارة التي افتتحها قبل عامين، حتى أصبح أول نجار أون لاين في مصر، وكانت الداعم الأساسي له، وفي المقابل شجعها زوجها لتكون رفيقته في العمل وتساعده يدا بيد، حتى أصبح الاثنان مثالا يحتذى به في منطقتهما.