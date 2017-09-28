كشفت نشرة الصادرات والواردات لعام 2016 الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء ان مصر صدرت في 2016 زواحف «بما فيها الثعابين وسلاحف البحر» بقيمة 11.8 مليون جنيه، في حين بلغت قيمة ما صدرته مصر من ضفادع حية إلى الخارج نحو 40 ألف جنيه، تتضمن ضفادع حية مخصصة للاستهلاك البشري بـ 32.9 ألفا، وضفادع حية لغير الاستهلاك البشري بقيمة 7128 جنيها.

وكان وزير الزراعة عبد المنعم البنا، قد أصدر قرارا وزاريا يحمل رقم 1370 لسنة 2017 يتضمن في مادته الأولى السماح بصيد وتصدير الضفادع الحية للاستهلاك الآدمي، وأجزائها من النوع RANAESCULENTA لمدة عامين متتاليين تنتهي في مارس 2019 مع الالتزام بحظر الصيد خلال أشهر (ابريل ومايو ويونيو) من كل عام وفقا للقرار الوزاري رقم 178 لسنة 1989، وحدد القرار في مادته الثانية، أن يكون التصدير بنظام الكوتا على ألا تزيد الكمية الإجمالية للتصدير لكل الشركات العاملة عن 30 طنا.