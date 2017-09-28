القاهرة- ناهد امام
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي أن الوزارة تسلمت من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 4464 وحدة (186 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، الذي تتولى الهيئة الهندسية تنفيذه، بينما تقوم على الفور أجهزة المدن الجديدة بالتواصل مع فروع بنك التعمير والإسكان المختلفة، لإخطار الحاجزين، وبدء إجراءات تسليم الوحدات لهم تباعا.
وأوضح أنه تم حتى الآن تسليم 219 وحدة، منها 139 وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة و25 وحدة سكنية بمدينة بدر و28 وحدة بمدينة العاشر من رمضان و27 وحدة بمدينة العبور.