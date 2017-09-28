إنشاء 4 دوائر جنائية جديدة : وافقت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة التي عقدت امس برئاسة المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة، وحضور المستشار محمد عبدالنبي رئيس المكتب الفني للمحكمة، والمستشار حمادة الصاوي المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، على إنشاء 4 دوائر جنائية جديدة بمحكمة شمال القاهرة، وإنشاء 3 دوائر بمحكمة الأسرة خلال العام القضائي الجديد، الذي سيبدأ اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، وذلك نظرا لزيادة عدد القضايا المعروضة على المحاكم.

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المؤبد لمتهم في أحداث العنف الإخواني بالبساتين: قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسين قنديل، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 9 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك لإدانتهم بارتكاب أحداث العنف الإخواني بمنطقة البساتين في يناير 2014.

وكان المتهمون، وهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، قد ألقي القبض عليهم عقب تنظيمهم لمسيرة مسلحة، قاموا خلالها بالاعتداء على المواطنين وقوات الشرطة التي حاولت التصدي لهم، وحرق سيارات تابعة للشرطة باستخدام زجاجات مولوتوف حارقة كانت بحوزتهم.

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فتح باب التقدم لـ 8 مدارس «مصرية- يابانية» : صرح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أحمد خيري بأن 8 مدارس مصريةـ يابانية بعدد من المحافظات أصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب اعتبارا من الثلاثاء 10 أكتوبر، وذلك وفقا لتقرير لجنة متابعة إنشاء المدارس المصريةـ اليابانية وبإفادة مندوب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرا إلى ان المحافظات التي تم تجهيز المدارس المصرية ـ اليابانية بها هي السويس والقاهرة والإسكندرية والمنوفية وبني سويف وأسيوط والمنيا.

يذكر انه تم فتح باب التقديم اعتبارا من امس عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وقد تخطى عدد المتقدمين 1580 طالبا بعد بضع ساعات من فتح باب التقديم.