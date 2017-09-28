عاقبت محكمة مصرية المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و15 آخرين بالسجن المؤبد اليوم لإدانتهم في أحداث عنف وقعت عام 2013 بعد عزل الرئيس الأسبق المنتمي للجماعة محمد مرسي.
وتتعلق القضية بعنف اندلع يوم 14 أغسطس 2013 في مدينة ببا بمحافظة بني سويف جنوبي القاهرة وهو اليوم الذي شهد فض اعتصامين مؤيدين للجماعة في القاهرة والجيزة حيث قتل مئات المعتصمين وعدد من رجال الأمن.
وعاقبت محكمة جنايات بني سويف 77 متهما آخرين في القضية بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهم. وصدر الحكم حضوريا على بديع و37 متهما .
وبحسب الأوراق شملت الاتهامات التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة واستعراض القوة والعنف وحرق بعض المباني الحكومية واقتحامها وسرقتها وحيازة أسلحة نارية.