القاهرة - خديجة حمودة

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية السابعة والأربعين لوفاة الزعيم الراحل جمال

عبدالناصر.

وقام الفريق أول صدقي صبحي بوضع إكليل من الزهور على ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.

وأكد القائد العام أن تاريخ مصر يفخر بالدور الذي حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر بالتكاتف مع رجال القوات المسلحة وأيدته جموع الشعب المصري، في حركة ثورية مباركة استهدفت الخلاص من الاستعمار والتبعية وبناء جيش وطني قوي من أبناء الوطن قادر على حماية الوطن واستقراره.

مؤكدا أن الشعب المصري يصنع مرحلة جديدة بقياداته الحكيمة لمواصلة مسيرة الوطن الحضارية لبناء مجتمع مستقر وآمن ينعم على أثره المصريين بالعزة والكرامة الوطنية.

حضر المراسم أسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.