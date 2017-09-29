ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على محتال ظهر باسم منظمات دولية وكان «يمنح» بعض الفنانين المصريين ورجال الأعمال ألقاب سفراء بالأمم المتحدة.

وأعلنت أجهزة الأمن المصرية أنه تم القبض على طارق حمدان الذي كان يلقب نفسه بمدير نادي منظمة النوايا الحسنة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، كما تم القبض على زوجته، «لانتحالهما صفات رسمية في منظمة دولية، بهدف النصب على الفنانين عن طريق إيهامهم بمنحهم جوازات سفر ديبلوماسية وصفات وألقابا رسمية وسفراء أمميين للنوايا الحسنة نظير الحصول على مبالغ مالية طائلة منهم».

وتبين أن الرجل منح لقب سفراء النوايا الحسنة لمقدمي برامج في فضائيات مصر، وبعض رجال الأعمال خارج وداخل مصر ومشاهير المجتمع.

وذكرت أجهزة الأمن أن «حمدان غير حاصل على مؤهل عال»، فيما حصلت زوجته على ليسانس آداب، واستغلا «جهل المواطنين بشخصيتهما وانتحلا صفة سفراء ديبلوماسيين بإحدى المنظمات الدولية».

وقال مسؤول أمني كبير إن المتهمين كانا يوهمان الضحايا بعلاقاتهما القوية ومنصبهما الكبير بالمنظمة الدولية.

وأوضح أن التحريات أثبتت أن المتهم عاطل عن العمل، وسبق اتهامه بـ 35 قضية نصب واحتيال وشيكات بدون رصيد.

وكان مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر قد اتهم قبل عامين منظمة نادي النوايا الحسنة الدولي بأنها تزعم تبعيتها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتقوم بجمع مبالغ طائلة من المشاهير مقابل منحهم مزايا عديدة، منها لقب سفير للنوايا الحسنة وجوازات سفر ديبلوماسية.

وقال المركز إن «المنظمة لا تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ولا تمت للأمم المتحدة بأي صلة على الإطلاق»، وسبق أن أصدر مركز الأمم المتحدة للإعلام بيانا حذر فيه من التعامل مع المنظمة وطالبها بأن تتوقف حالا عن استعمال اسم الأمم المتحدة.

وأضاف أن الأمم المتحدة قامت بإبلاغ الجهات المسؤولة في مصر لاتخاذ كل الإجراءات المناسبة تجاه هذه المنظمة.