القاهرة ـ ناهد إمام

استقر سعر العملة الدولارية الأميركية داخل السوق النقدي الأجنبي في مصر بعد تراجع قرشين على مدى يومين، وذلك ترقبا لقرار لجنة السياسة النقدية محافظ البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات باستمرار ثباتها.

وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها أغسطس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%. في إطار التوجه لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.