للمرة الثانية على التوالي، ينجح المصري والعربي الوحيد في الحصول على مقعد في الانتخابات البرلمانية عن الحزب المسيحي الاجتماعي الحليف الپافاري لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

والمصري هو ألكسندر رضوان ابن مركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، والذي حصل على مقعد كنائب برلماني في البرلمان الألماني (البوندستاج) في الانتخابات التي جرت قبل أيام.

هذا، وقام سفير مصر بألمانيا السفير بدر عبدالعاطي بتقديم التهنئة للنائب البرلماني، من أصل مصري، متمنيا له دوام التوفيق ومواصلة البناء على التعاون القائم بين الجانبين المصري والألماني.