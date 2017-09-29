القاهرة - مجدي عبدالرحمن

فتحت تلميحات رئيس ائتلاف دعم مصر البرلماني محمد السويدي بضرورة إعادة هيكلة حكومة شريف اسماعيل باب التكهنات حول إمكانية إجراء تعديل وزاري جديد في المرحلة القادمة.

وقالت مصادر برلمانية لـ «الأنباء» ان التعديل الوزاري الجديد ووفقا لتصريحات السويدي تستهدف بالدرجة الأولى دمج بعض الوزارات لتقليص عدد الوزارات في الحكومة لتخفيض الإنفاق الحكومي في المرحلة القادمة وتجميع بعض الوزارات ذات الاختصاصات المتقاربة في وزارة واحدة.

وأشارت المصادر إلى انه في مقدمة الوزارات المرشحة للاندماج النقل والمواصلات والثقافة والآثار والسياحة والطيران والتخطيط والاستثمار.

وكان رئيس الائتلاف محمد السويدي قد طالب بضرورة إعادة هيكلة الحكومة الحالية وأن يكون هناك نائب لرئيس الوزراء يرأس المجموعة الاقتصادية وآخر للخدمات.