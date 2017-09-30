تحقق السلطات المصرية في واقعة «حبس» ركاب مصريين على الرحلة رقم 914 لشركة مصر للطيران القادمة من دبي، في مطار القاهرة ومنعهم من الخروج رغم انتهاء إجراءات دخولهم.

وكان ركاب الرحلة قد نشروا فيديو على مواقع التواصل يكشف إغلاق باب الخروج أمامهم ومنعهم من الخروج لمدة تزيد على نصف ساعة.

ووفقا لتصريحات مصادر بشركة «ميناء القاهرة الجوي»، فإن الواقعة جرت في صالة الوصول في المبنى 3، ويتم حاليا تفريغ المكالمات بين موظفي مصر للطيران وموظفي «العمليات» لمعرفة المتسبب في حدوث الواقعة وتكدس الركاب. من جانبه، ذكر الموقع الإلكتروني لـ «أخبار اليوم» أنه من المتوقع أن تكشف تفريغ المكالمات عن الشخص الذي طلب من برج المراقبة تغيير «التيوب» المخصص للطائرة من F9 ونقله إلى F7 والذي كان مغلقا من قبل شرطة تأمين المطار.