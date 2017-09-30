إعداد: مجدي عبدالرحمن

تصاعدت الإثارة في ملف قضية نائب محافظ الإسكندرية سعاد الخولي المتهمة في قضية الرشوة الكبرى بعد ان تبين اختفاء مدير مكتب محافظ الإسكندرية بعد الحكم عليه بالحبس 3 سنوات وغرامة 500 جنيه في الدعوى رقم 7104 لسنة 2016 وقد ظهرت عليه علامات الثراء السريع، إذ ان لديه محل إقامة بالبحيرة وآخر بالإسكندرية وآخر بالبحيرة بالإضافة الى ما يقرب من 8 شقق بإسكان المحافظة بمنطقة الأزريطة وبرج العرب يقوم بتأجيرها بآلاف الجنيهات للمغتربين، كما كشفت التحقيقات الجارية حاليا أن الخولي كانت تدير عزبة خاصة بها وقامت بإعفاء 20 موظفا من موظفي مكتبها من التوقيع اليومي بدعوى تواجدهم معها طوال اليوم.

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قرر مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا إعلان النتائج النهائية لالتماسات تحويلات تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين للكليات والمعاهد العليا من مختلف شهادات الثانوية العامه العربية والفنية والأجنبية غدا الأحد بعد أن تم إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني نهائيا، كما سيفتح المجلس الأعلى للجامعات غدا الأحد الباب أمام تظلمات والتماسات طلاب المعاهد الفنية والمتوسطة الراسبين في امتحانات المسابقة المركزية والموحدة المؤهلة للقبول بكليات الهندسة والزراعة والتجارة والحقوق والآثار والتعليم الصناعي.

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كشف رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب المستشار بهاء الدين أبو شقة عن وجود اتجاه لإلغاء الأحكام الغيابية في الجنايات عموما، مشيرا إلى ان الأحكام الغيابية في الجنح والجنايات بها تعطيل لسير العدالة ويتعارض مع ما تصبو إليه من عدالة منصفة وناجزة. وأضاف ان اللجنة ستنظر أيضا إلى استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في تسجيل جلسات القضايا الجنائية عبر الشاشات.