وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر امس 7 اتفاقات مع أرمينيا في مجالات الاستثمار والشباب والثقافة والتعليم الأكاديمي.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية ـ الأرمينية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة د.سحر نصر (عن الجانب المصري)، وديفيد لوكيان وزير الإدارة والتنمية الإقليمية (عن الجانب الأرميني)، وذلك في العاصمة الأرمينية «يريفان». وتشمل الاتفاقيات بروتوكول اللجنة المشتركة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار بين البلدين، ومذكرة تفاهم بين دار الكتب والوثائق القومية المصرية والأرشيف القومى في أرمينيا، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب، وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال الثقافة بين البلدين حتى 2020، واتفاق تعاون بين مكتبة الاسكندرية والمكتب الوطنية في أرمينيا، واتفاق للتعاون الأكاديمي بين جامعة القاهرة وجامعة يريفان.

وقد تم خلال هذه الدورة مناقشة التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة والكهرباء، والتجارة والصناعة، والسياحة، والبيئة، والثقافة، والشباب، والتعليم العالي، والصحة، وكذا صناعات الدواء والأمصال واللقاحات، والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية وصناعة البرمجيات والاتصالات.