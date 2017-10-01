القاهرة ـ خديجة حمودة

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التعداد السكاني الجديد لمصر في حدث كبير حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان الأرقام النهائية تشير الى ان عدد سكان مصر في الداخل والخارج، بلغ 104.2 ملايين نسمة، منهم 94 مليونا و498 ألفا و827 نسمة في الداخل و9.4 ملايين نسمة، في الخارج.

وقال رئيس جهاز الإحصاء أبو بكر الجندي ان ريف الوجه القبلي به 38% من نسبة الأمية على مستوى الجمهورية، حيث وصل عدد الأميين إلى 18 مليون مواطن، بعدد 10.6 ملايين للإناث، و7.4 ملايين للذكور وقد بلغت نسبة الامية 25.8%.

وأشار إلى وجود 12.4% من سكان مصر يحملون مؤهلات جامعية، و28.8 مليون مواطن لم يلتحق أو تسرب من التعليم، والعدد الأكبر منهم في الريف، حيث يتواجد 12.4 مليونا في الوجه القبلي، و12 مليونا في الوجه البحري، و3.9 ملايين مواطن في المناطق الحضرية.

وكشف أن نسبة 68% من المصريين متزوجون و24% لم يتزوجوا، في حين أن 6.4% من الأرامل، مشيرا إلى أن هناك 3 ملايين أرملة و471 ألف مطلقة، فيما قدر حجم الزواج المبكر بين الإناث بنحو 113 ألف حالة.

وقال الجندي ان مصر تحتل بذلك «المرتبة الـ 13 على قائمة الدول الاكثر سكانا في العالم»، وجاءت في التعداد أرقام جديدة حول نسبة الأمية ونسبة الزواج والطلاق، وهو الأمر الذي قرر معه الرئيس السيسي تشكيل لجنة لدراسة تلك الأرقام وأسبابها وكيفية مواجهتها، كما أكد ضرورة التصدي لمشكلة زواج القاصرات، وأنه يجب على الحكومة تحليل نتائج التعداد السكاني للوقوف على مؤشراتها.