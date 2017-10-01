إعداد: مجدي عبدالرحمن

قررت وزارة المالية تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بداية من أول أكتوبر ولمدة شهر، ويأتي تثبيت سعر صرف الدولار الجمركي في ظل استقرار سوق الصرف خلال الفترة الماضية.

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بالتزامن مع إعلان رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان البرلمانية المحامي د.نجيب جبرائيل ان هناك نحو 70 الفا حصلوا على الجنسية المصرية في حكم جماعة الإخوان، يستعد أصحاب الدعاوى القضائية المطالبين بإسقاط الجنسية عن العناصر الإرهابية خاصة من رموز وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية تعديل محتوى دعاواهم وإعداد مذكرات بديلة تتوافق مع إصدار التعديل الجديد لقانون الجنسية المصرية الذي قررت الحكومة إحالته إلى مجلس النواب في الأسبوع الأول من دورته البرلمانية الجديدة التي تبدأ غدا.

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اعلن اكثر من 450 نائبا المشاركة في الحملة الشعبية لمقاطعة شركات الهواتف المحمولة الأربعة حتى نهاية اليوم الأحد احتجاجا على رفع أسعار كروت الشحن مسبقة الدفع في الوقت الذي دعا فيه النواب أبناء دوائرهم إلى المقاطعة الكلية للاتصال بالمحمولة بينما بدأ النواب ضغوطا كبيرة على جهاز تنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات لإصدار قرار بالتراجع عن تلك الزيادات.

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قبل 24 ساعة من بدء الدورة البرلمانية الجديدة فتح مجلس النواب خطوط اتصالات ساخنة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من اجل الحصول على اتفاق مع الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور مع بداية 2018، إضافة إلى تعديل الأجور الحالية، كما قرر اكثر من 70 نائبا تبني مشروعات بزيادة الأجور وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة مع الأخذ في الاعتبار اتخاذ إجراءات تحول دون ارتفاع جديد للأسعار خلال هذا العام على الأقل.

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بدأت وزارة الصحة امس اتخاذ الإجراءات العاجلة الجديدة للقضاء على أزمة نواقص الأدوية في سوق الدواء المصري، حيث كشفت د.رشا زيادة رئيسة الإدارة المركزية للصيدلة لـ «الأنباء» بدء استيراد كميات كبيرة من الأدوية التي يتواجد بها النواقص عن طريق الشركة المصرية القابضة للأدوية لتغطية احتياجات المرضى.