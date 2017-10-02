القاهرة - ناهد إمام

تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 145.75 مليار جنيه خلال أكتوبر الجاري، حيث ذكرت في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 32.750 و32.750 و34 و34 مليار جنيه على التوالي.

وأضافت انه سيتم أيضا خلال الشهر نفسه طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق أكتوبر 2020) بقيمة 4.5 مليارات جنيه، أجل 5 سنوات (استحقاق أكتوبر 2022) بقيمة 2.5 مليار جنيه، كما أوضحت أنه سيتم طرح سندات أجل 7 سنوات (استحقاق ديسمبر 2024) بقيمة 3.250 مليارات جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق نوفمبر 2025) بملياري جنيه.