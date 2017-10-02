القاهرة - مجدي عبدالرحمن

فجر نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات د.السيد عزوز مفاجأة، حيث كشف أن شركات المحمول طلبت زيادة كروت الشحن بنسبة 50% لكن تم التوصل إلى حل وسط بأن تكون الزيادة 36%. وأشار إلى أن 100 مليون مشترك يستخدمون كروت الشحن، كما أن هناك 60 مليون مواطن تحملوا تكلفة خدمات المحمول الجديدة.

إلى ذلك، كشفت مصادر خاصة من داخل شركات المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انخفاض عدد المكالمات عبر الهواتف المحمولة محليا بنسبة 20% منذ قرار رفع أسعار كروت الشحن في الوقت الذي قفزت فيه نسبة استخدام برامج الإنترنت مثل الفايبر والواتساب والماسنجر عوضا عن الاتصال العادي.