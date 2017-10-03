إحباط تفجير كمين أمني بسيارة مفخخة

استهداف زيادة إيرادات ضريبة السجائر

استثمارات الأجانب في الأوراق المالية ترتفع إلى 18 مليار دولار القاهرة ـ خديجة حمودة ومجدي عبدالرحمن ووكالات

نفى رئيس مجلس الوزراء م.شريف اسماعيل ما تردد أمس بشأن إجراء تعديل وزاري مرتقب وان هذا الأمر غير مطروح حاليا.

وخلال كلمته في افتتاح الدورة التشريعية الثالثة للبرلمان التي انطلقت امس بعد عطلة الصيف التي امتدت لـ 86 يوما، أعلن اسماعيل أن الحكومة تؤكد على تعاونها الكامل مع المجلس في المرحلة المقبلة، واضاف ان الحكومة ستقدم للبرلمان خلال أسبوع تقريرها عن برنامج الحكومة وما تم فيه من انجازات على مدار سنة ونصف السنة.

وأكد أن التشريعات التي أنجزها البرلمان في دوري الانعقاد الماضيين كان لها دور كبير في الحفاظ على مقدرات الشعب ومصالحه، ومن بينها قوانين الاستثمار، والخدمة المدنية وتقنين وضع اليد، كما أكد أهمية إنجاز قانون التأمين الصحي، والإدارة المحلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظمات النقابية.

وقال اسماعيل ان القضية السكانية تعد اهم التحديات التي تواجه مصر خلال المرحلة المقبلة، ونحتاج للعمل معا قيادة وشعبا وحكومة لمواجهة هذه التحديات خاصة ان ذلك يمكن ان يمثل العامل السلبي لكل ما نحرزه من تقدم في الاصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة.

من جانبه، وجه رئيس البرلمان د.علي عبدالعال رسائل عديدة للنواب والحكومة قائلا للحكومة «تحملتم المسؤولية في ظروف صعبة واتخذتم إجراءات إصلاحية جريئة بدعم من الرئيس السيسي في ظل صبر الشارع وندعوكم لبذل مزيد من الجهد لتحسين الخدمات وضبط الأسعار ليرى المواطن نتائج جهود الحكومة».

ووجه عبدالعال رسالة للمواطنين قائلا «نسعى لتحقيق طموحاتكم ونشكر صبركم معنا وتحملكم المسؤولية»، كما وجه رسائل للنواب قال فيها «ارجو الالتزام باحترام الدستور والقانون والسوابق البرلمانية والدراسة المتأنية لمشروعات القوانين وسط تعاون مثمر واستماع للآراء كلها».

السيول والتأمين الصحي

الى ذلك، تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي امس أوراق اعتماد 16 سفيرا جديدا هم: تشاينارونج كيراتيوتفونج سفير تايلند، ورافائيل فينتيميا شيريبوجا سفير الإكوادور، وأرمان إساغالييف سفير كازاخستان، وإدواردو أنطونيو فاريلا سفير الأرجنتين، وستيفان روماتيه سفير فرنسا، وبول جارنييه سفير سويسرا، وزادا ماهامان بشير سفير النيجر، وبول أوكووه سفير غانا، وتوميسلاف بوسنجاك سفير كرواتيا، ويان ثيسلف سفير السويد، وشون اوريجن سفير إيرلندا، وجيامباولو كانتينى سفير إيطاليا، وجيس داتون سفير كندا، ولويس راؤل لوبيث سفير غواتيمالا، وطاء أفندي سفير جمهورية القمر المتحدة، وشاريوف أوراز محمد آتاجانوفيش سفير تركمانستان.

من جهه اخرى، عقد السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين تطرق خلالها الى استعدادات الحكومة لموسم السيول والتي تتضمن تشكيل غرفة عمليات بالاشتراك مع المحافظات والدفاع المدني ومسؤولي الري لمتابعة السيول والتعامل معها، فضلا عن متابعة أعمال الحماية من أخطار السيول، وتزويد غرفة العمليات بنظام الإنذار المبكر للتنبؤ بحالة الطقس ومتابعة الظواهر المناخية وخاصة الأمطار باستخدام نظام الاستشعار عن بعد، كما ناقش مع وزير الصحة المشروع المطروح لتطوير منظومة الرعاية والتأمين الصحي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

عمل إرهابي

هذا، ونجحت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء، امس في إحباط محاولة تفجير كمين أمني جنوب العريش باستخدام سيارة مفخخة.

وحسب صحف محلية فإن المتابعات الميدانية رصدت سيارة مفخخة أثناء محاولتها الهجوم على الكمين الأمني الواقع في منطقة مزارع جهاد طبل على الطريق الدائري جنوب، وقامت القوات بالتعامل مع السيارة وتدميرها قبل الوصول إلى الكمين.

وفي غضون ذلك، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال سبتمبر بنسبة 1% بنحو 391 مليون دولار، ليبلغ مستوى 36.54 مليار دولار، مقابل 36.14 مليار دولار في أغسطس السابق له.

وقال البنك ان احتياطات النقد الأجنبي ارتفعت 86.4% على أساس سنوي، صعودا من 19.591 في سبتمبر 2016، كما ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 41.5% ليصل إلى 79 مليار دولار على أساس سنوي في يونيو2017.

ضريبة السجائر

في موازاة ذلك، كشفت وثيقة نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني باسم الإصدار الرابع من «موازنة المواطن» أن مصر تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان بنحو 7 مليارات جنيه في السنة المالية الحالية 2017 ـ 2018 التي تنتهي في 30 يونيو المقبل بما يمثل زيادة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14%.

وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ في السنة المالية الحالية بنحو 54.545 مليار جنيه.

وذكرت الوثيقة أن الحكومة تستهدف «مراجعة المعاملة الضريبية للسجائر والدخان وبما يحقق حصيلة إضافية بنحو 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي».

وكشفت الوثيقة أن من مظاهر تعافي المؤشرات الاقتصادية تزايد تدفقات رصيد الأجانب في الأوراق المالية لتصل إلى 18 مليار دولار في سبتمبر 2017 مقابل مليار دولار في يونيو 2016.