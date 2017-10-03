أعلنت وزارة الداخلية امس مصرع 3 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالقاهرة.

وذكرت الوزارة في بيان ان القتلى ينتمون لحركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان الارهابية وان الحادث وقع بمدينة 15 مايو أثناء ضبط عدد من المطلوبين، وأضافت انه عثر بحوزة المطلوبين على بندقية آلية وسلاح فردي وكمية من الذخيرة وفوارغ الطلقات.

وأضافت أنه «قد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد تردد مجموعة من كوادر حسم الإرهابية على منطقة المقابر «تحت الإنشاء» والكائنة بمنطقة 15 مايو- القاهرة ليلا هروبا من الملاحقة الأمنية، وأنهم بصدد الإعداد الفعلي لتنفيذ عمل عدائي خلال المرحلة الراهنة».

وأوضحت «الداخلية» أنه تم التعامل مع تلك المعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة والانتقال للمكان المشار إليه ومحاصرته، إلا أنه حال اقتراب القوات للمكان فوجئت بإطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاهها، مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران.