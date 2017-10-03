القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

قررت الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر الشريف ابلاغ القنصليات المصرية في الخارج بالقواعد الخاصة بتقدم أبناء المصريين في الخارج للامتحانات وفي مقدمتها أن يكون الطالب مصريا ومن بين المقيدين بمعهده وضمن المسموح لهم بالامتحان أو أن يقوم الطالب بسداد رسوم الامتحان المقررة وفق ما هو مبين.

ويتقدم بالأوراق والمستندات المطلوبة للسفارة المصرية في المواعيد المحددة، ولا يعقد امتحان للشهادة الثانوية ولا للشعبة الإسلامية أو شهادات القراءات أو الطلاب المكفوفين كما يشترط ان يكون الطالب مقيدا قيدا قانونيا سليما بأحد المعاهد الأزهرية في مصر حتى تاريخ عقد الامتحان ولم يتمكن من أداء الامتحان بالوطن لدواعي السفر مع ولي الأمر.

وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقدم للامتحان: استمارة التقدم الخاصة بالصف الذي يدرس به الطالب، للعام الجديد 2017/2018م وأصل إثبات قيد حديث للعام الدراسي 2017/2018 معتمد من: المعهد والمنطقة التابع لها الطالب والإدارة المركزية للامتحانات وصورة من إيصال سداد رسوم الاختبار بالسفارة مبينا عليه اسم الطالب والصف وإفادة من المعهد الخاص بسداد المصروفات لعام 2017/2018.

كما يلتزم الطالب بتقديم أصل شهادة الميلاد «الرقم القومي»، أو صورة منها و2 صورة شخصية للطالب وبيان درجات الدور الأول (خاص بالطالب الذي يتقدم لامتحان الدور الثاني بالسفارة، وقد أدى امتحان الدور الأول بمعهده).