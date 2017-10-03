قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار حسين قنديل، تأجيل إعادة محاكمة 8 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جلسة 21 أكتوبر الجاري، في قضية اتهامهم بالتحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في منطقة البحر الأعظم بالجيزة.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية على ضوء الحكم الصادر مؤخرا من محكمة النقض، بإلغاء حكم الجنايات بمعاقبتهم في القضية بالسجن المؤبد وإعادة محاكمتهم من جديد.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد سبق وعاقبت في سبتمبر 2014، 15 متهما في القضية بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، يتقدمهم محمد بديع وقيادات وأعضاء الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وباسم عوده، وعزت صبري حسن وأنور علي حسن والحسيني عنتر محروس وهشام إبراهيم كامل وجمال فتحي يوسف وأحمد ضاحي محمد.