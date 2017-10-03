القاهرة - ناهد إمام

أعلنت رئيسة اتحاد المستثمرات العربيات د.هدى يسي عن إقامة 4 مشروعات استثمارية مصرية عربية أفريفية مشتركة جديدة بمحافظة البحر الاحمر بقيمة 1.65 مليار جنيه وهي مشروع للسياحة العلاجية بمدينة الغردقة على مساحة 50.4 ألف متر مربع باستثمارات مصرية عربية سويسرية بـ 450 مليون جنيه ومدينة ترفيهية وحديقة حيوان على المستوى الدولي باستثمارات مصرية ونيجيرية وإماراتية بـ 600 مليون جنيه ومدرسة فندقية على 21 ألف متر مربع باستثمارات عربية كورية جنوبية بـ 440 مليون جنيه، ومزرعة للاستزراع السمكي باستثمارات بحوالي 150 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال مؤتمر ومعرض «النداء العربي الأفريقي.. تكتلات اقتصادية وتعاون دولي» الذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب والمجلس القومي للمرأة برئاسة د.مايا مرسي بمقر الجامعة العربية، حيث شهدت الجلسة الافتتاحية توقيع بروتوكولي تعاون بين اتحاد المستثمرات العرب وكل من جمهورية جيبوتي ومجلس سيدات أعمال الإمارات وأبوظبي الذي ترأسه الشيخة فاطمة بنت مبارك، لدعم التعاون الاستثماري والتجاري العربي الأفريقي.

هذا، وقد أناب السيسي راعي المؤتمر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، لحضور الافتتاح، حيث قالت في كلمتها، إن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بدأت تجني بعض الثمار الإيجابية إذ تم تحقيق نمو الاقتصادي حقيقي بنحو 4.2% خلال العام المالي 2016-2017، كما أعلنت عن تخصيص شباك خاص للمرأة في مركز خدمات المستثمرين وتخصيص 40% من حزمة التمويل من الجهات المانحة إلى المرأة.

من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير احمد ابوالغيط، أن المجتمع المدني أصبح أحد شركاء التنمية المستدامة الرئيسيين، مشيرا الى أهمية إشراك المرأة وتعزيز مكانتها في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.